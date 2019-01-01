Как использовать мыльные орехи

Как приготовить экстракт мыльных орехов

Положите 20-30 скорлупок Мыльных орехов (желательно измельченных с помощью, например, чеснокодавилки) в кастрюлю с водой (один литр) и накройте крышкой. Лучше применять очищенную воду. Прокипятите мыльные орехи в течение 30 минут на небольшом огне - благодаря этой процедуре сапонины выделятся со скорлупок в воду и получается экстракт. Повторяйте второй пункт в течение трех дней по одному разу в день. Оставьте скорлупки в кастрюле, и вылейте жидкость в любую удобную посуду - к примеру, в пустую бутылочку или баночку из-под косметического средства. Экстракт готов к универсальному применению.

Концентрация экстракта завист от количества воды, которая осталась в кастрюле после выполнения первого и третьего пунктов. Чаще всего выкипает почти половина налитой воды. Если экстрат получился слишком сильный, его можно разбавить, добавив воды. Вы можете подобрать нужную степень концентрации путем эксперемента, учитывая способ применения.

Экстракт сохраняет активные моющие свойства в течение одной - двух недель. Потом его действие ослабевает. Большая часть сапонинов выходит уже после первого кипячения (при выполнении вторго пункта), так что можно и сократить процедуру. Летом хранить экстракт можно в холодильнике.

Следует заметить, что экстракт сохраняет активные моющие свойства в течение одного двух недель, после этого его действие заметно ослабевает. Значительное количество сапонинов высвобождается уже после одноразового кипячения (пункт 2), потому делать экстракт можно и по сокращенной процедуре. Летом хранить можно в холодильнике.

Для стирки.

При стирке положите несколько скорлупок орехов в полотняный мешочек. Далее мешочек необходимо положить в барабан стиральной машинки со всеми вещами, которые необходимо постирать. Не складывайте вещи плотно! Запустите стирку. Дальше используйте как обычный порошок.

В случае, если бельё слишком грязное, следует взять на две - три скорлупы больше. Указанные в таблице соотношения рассчитаны для обыкновенной стирки (3 килограмма среднезагрезненного белья).

Так же, как для машинной, так и для ручной стирки при температуре до 60 градусов и при ускоренных программах лучше использовать экстракт (см. ниже).

Мыльные орехи легко справляются со стиркой вещей и выводят пятна от травы, кетчупа и т.п. НО, они не выводят такие сложные пятна, как следы от вина и крови. Также у мыльных орехов нет отбеливающего эффекта. Так что белые вещи следует вначале замочить в отбеливателе и стирать при температуре 90°–95°. Если на одежде есть пятно, ему его стоит обработать особым образом. Грязненные вещи перед стиркой можно замочить в холодной воде, добавив туда соль или соду, в зависимости от типа загрязнения и вида ткани.





Мытье посуды.

Экстракт мыльных орехов (способ приготовления смотрите ниже) сделает чистой даже самую жирную посуду. Чай и кофе оставляют на чашках налет, который совсем не просто вымыть. Но при помощи обыкновенной губки и экстракта мыльных орехов, эта задача не покажется вам такой сложной. Также легко экстракт мыльных орехов справляется с любой другой грязной посудой.

Их можно использовать и для посудомоечной машинки. Для этого положите пять - семь скорлупок в отделение для столовых приборов. Далее мойте посуду как обычно, при этом вам не понадобится средство для полоскания.

Уборка в доме.

Экстракт Мыльных орехов легко очищает кухонную мебель, кафельное и пластиковое покрытие, зеркала и т.п. от жира и прочей грязи. Вам понадобится просто протереть загрязненную поверхность губкой или тряпкой, смоченной экстрактом. Экстракт Мыльных орехов также можно добавить в воду для мытья пола. Таким образом, вы без особых усилий получите натуральное моющее средство, которое поможет без особых усилий смыть грязь и жир (и даже старые пятна) с пола без разводов. И не удивляйтесь, что пол будет блестеть, как новый.

Также орехи могут помочь вам защитить ребенка от опасных бактерий и глистов. Для этого следует использовать экстракт мыльных орехов при мытье детских игрушек.

Для личной гигиены.

Мыльные орехи оказывают благоприятное действие на кожу головы и волосы. Неудивительно, что большинство косметических компаний добавляют экстракт мыльных орехов в состав лечебной продукции.

Экстракт делает волосы более густыми, послушными и блестящими. Если пользоваться им постоянно, вы надолго забудете о перхоти и выпадении волос. При этом пользоваться экстрактом можно также как обычным шампунем.

Для мытья вы можете пользоваться и полотняным мешочком. Для этого необходимо замочить мешочек с мыльными орехами в теплой воде и сжать его в руке. В теплой воде мыльные орехи становятся мягкими и из них можно получить пену, которую в дальнейшем вы можете использовать при купании.

Намочив ватную подушечку экстрактом, вы можете снять с лица косметику. А добавив немного экстракта на мочалку, можно заменить им гель для душа. Экстракт мыльных орехов может стать замечательной альтернативой мыла для детей. Ведь пена мыльного ореха убивает бактерии, при этом, не смывая защитный слой кожи.

Будьте осторожны - ни пена ни экстракт не должны попадать в глаза!

Мытьё овощей и фруктов.

Экстракт Мыльных орехов поможет вам эффективно очистить овощи и фрукты от различных химикатов, которые используются для их выращивания и сохранения.

При помощи экстракта можно легко избавится от грязи, следов насекомых, птиц и животных, которые появляются на продуктах в период их роста на открытых территориях.

Немытые и плохо помытые овощи и фрукты могут стать причиной кишечно-желудочных расстройств и серьезных отравлений. Особенно это касается детей. Конечно, помыть яблока или персик в обычной воде из-под крана - не проблема. А что делать с вишней, черешней, виноградом и т.п.? Вот тут и понадобятся мыльные орехи. Наберите миску с водой и положите туда овощи или фрукты. Добавьте в воду экстракт и через несколько минут овощи и фрукты готовы к употреблению.

Уход за комнатными растениями.

Опрысните экстрактом Мыльных орехов комнатные растения. Так вы очистите растения, защитите их от вредителей и снабдите необходимой влагой. Кроме того, экстракт может стать отличным удобрением для почвы.

Обратите внимание: смывать экстракт с растений не нужно, так как он служит для листьев своего рода защитной пленкой, которая одновременно защищает растения от пыли и от вредителей.

Уход за домашними животными.

Мыльные орехи помогут вам и в уходе за домашними животными. Благодаря экстракту, ваши любимцы забудут об аллергической реакции на шампуни, насекомых, паразитах и т.д. Экстракт смягчает воду, поэтому мытье становится более легким и приятным как для вас, так и для вашего любимца.

Чистка ювелирных изделий.

Опустите украшения в экстракт мыльных орехов на пару минут. Затем почистите их старой мягкой зубной щеткой и просушите сухой мягкой тряпочкой. Ювелирные украшения заблестят как новые.

Борьба с вредителями.

Сапонин имеет уникальное свойство - это вещество убивает насекомых и вредителей. Именно поэтому экстракт мыльных орехов заменит любые химические средства при мытье животных, уборки дома с целью дезинфекции(в том числе от блох и тараканов), мытье всех поверхностей, при наличии тараканов. От комаров можно использовать пульверизатор и распылять на раму окна, а на улице можно обтираться экстрактом Мыльных орешков. Для садоводов-огородников, Мыльные орешки могут быть отличной натуральной альтернативой химическим средствам борьбы с вредителями. От тли можно обрабатывать кусты и растения из пульверизатора экстрактом мыльных орешков.

Лечебное применение.

Мыльные орехи можно использовать как отхаркивающее, рвотное средство. Их свойства могут использоваться для лечения проблем связанных со слюноотделением, эпилепсией, хлорозом и мигренью. На основе исследований, ученые доказали, что сапомины останавливают рост опухолевых клеток. В системе Аюрведа их применяют для борьбы с экземой, псориазом и как средство удаления веснушек. Они входят в состав многих шампуней и очищающих средств. Инсектицидные свойства мыльных орехов позволяют использовать их как средство от вшей.

Как использовать Мыльные орехи

Мыльные орехи Mukorossi Мыльные орехи (Мукоросси) - это плоды мыльного дерева (сапиндуса), которые используются как моющее средство. В кожуре мыльных орехов находятся сапонины - вещества, которые природным спобом образовывают пену. Исследования доказывают, что эти вещества являются гипоаллергенными и не вызывают дерматитов. 165.00 грн Купить



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